Spie: prolonge sa collaboration avec Siemens Mobility information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Spie annonce assurer la maintenance technique globale de l'usine ferroviaire de Siemens Mobility à Krefeld pour trois années supplémentaires.



Cette mission inclut la maintenance des systèmes techniques des bâtiments, des installations de production et des infrastructures ferroviaires.



L'entreprise prendra également en charge les services de support internes, tels qu'une ligne d'appel d'urgence 24/7.



Spie oeuvre également à la neutralité carbone de l'usine avec la mise en place de solutions durables et l'atteinte de la décarbonation totale d'ici 2029.



Spie assure la maintenance de cette usine depuis 24 ans, et la prolongation de la collaboration confirme la qualité de ses solutions techniques.





Valeurs associées SPIE 29,46 EUR Euronext Paris -0,87%