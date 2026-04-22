SPIE prolonge contrat de maintenance pluriannuel avec Johnson & Johnson aux Pays-Bas et Belgique

* SPIE décroche prolongation de contrat de maintenance pluriannuel avec Johnson & Johnson aux Pays-Bas et en Belgique, via contrat renouvelable de 3 ans. * Périmètre couvre services de facility management technique sur 3 sites en environnement pharmaceutique réglementé. * Aux Pays-Bas, contrat centré sur site de Leiden ; SPIE maintient activités de mécanique sur 3 ans. * En Belgique, nouveau contrat vise réduction empreinte écologique ; SPIE met en avant 500 000 EUR d’économies d’énergie annuelles réalisées sur contrat précédent. * SPIE anticipe ouverture de nouveaux bâtiments sur 5 ans ; renouvellement consolide position dans maintenance d’installations pharmaceutiques critiques. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. SPIE SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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