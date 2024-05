Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: projet de raccordement dans le solaire aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi qu'il avait été chargé de concevoir et d'assurer le raccordement au réseau d'une nouvelle centrale photovoltaïque actuellement développée par Ampyr Solar Europe aux Pays-Bas.



D'ici 2025, cette nouvelle sous-station de haute tension, actuellement en cours de conception, permettra d'alimenter directement le réseau néerlandais en énergies renouvelables.



Avec ses 200.000 panneaux solaires, le parc photovoltaïque porté par le groupe singapourien Ampyr couvrira 45 hectares, soit l'équivalent de 85 terrains de football.



Il doit produire suffisamment d'électricité chaque année pour répondre aux besoins de 28.500 foyers.





