SPIE-Production +5,4% sur neuf mois, objectifs confirmés

SPIE SPIE.PA a fait état vendredi d'une hausse de 5,4% de sa production sur les neuf premiers mois de l'année et a confirmé ses prévision annuelles, portée par la transition énergétique et la transformation numérique.

Sur la période allant de janvier à septembre, la production a atteint 7,52 milliards d’euros, contre 7,13 milliards d'euros un an plus tôt.

Le groupe prévoit de dépasser les 10 milliards d’euros de production en 2025, avec une marge d’Ebita attendue à au moins 7,6%, en ligne avec les objectifs annoncés en juillet.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)