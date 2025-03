Spie: présente ses nouveaux objectifs pour 2025-2028 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Spie tient ce jour sa Journée Investisseurs 2025. Spie présentera à cette occasion en détail la stratégie du groupe.



Spie annonce ses nouveaux objectifs financiers pour la période 2025-2028.



La production du Groupe devrait progresser à un rythme annuel moyen de 7 % à 9 %, incluant une croissance organique de 3 % à 4 % par an en moyenne.



La marge d'EBITA devrait poursuivre sa progression pour atteindre au moins 7,7 % d'ici 2028, permettant à l'EBITA de dépasser le cap du milliard d'euros à la fin de la période.



Le Groupe prévoit de générer un free cash-flow cumulé supérieur à 2 milliards d'euros sur la période 2025-2028, sur la base d'un taux de cash conversion de 100 %.



'En termes d'allocation du capital, Spie donnera la priorité aux acquisitions ciblées et autofinancées, à une croissance du dividende basée sur un taux de distribution de 40 %, ainsi qu'à des rachats d'actions anti-dilutifs, tout en maintenant un bilan solide' indique le groupe.





