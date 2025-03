Spie: Peugeot Invest cède la moitié de sa participation information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Spie gagne plus de 1% alors que Peugeot Invest a procédé à la cession de 4,25 millions de titres, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction d'un livre d'ordres.



Ces actions cédées, représentant environ 2,5% du capital du groupe de services multi-techniques à fin 2024, l'ont été au prix de 38,8 euros par action, soit un produit de cession équivalent à environ 164,9 millions d'euros.



'Depuis notre entrée au capital de la société en 2017, le développement du groupe Spie a été remarquable. La rotation des actifs fait partie de notre stratégie et il nous a semblé opportun de cristalliser une partie de notre plus-value', explique Jean-Charles Douin, directeur général de Peugeot Invest.



Cette cession partielle s'inscrit dans la gestion active du portefeuille d'investissement de Peugeot Invest, qui conserve environ 2,5% du capital de Spie, mais ne siègera plus au conseil d'administration. La société d'investissement s'est engagée à ne pas céder de titres pendant 180 jours.





Valeurs associées SPIE 40,8000 EUR Euronext Paris +0,89%