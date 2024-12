Spie: participation accrue à l'offre d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Spie indique que plus de 21.000 salariés, soit une hausse de 25% par rapport à l'année précédente, ont souscrit à son programme d'actionnariat salarié 'Share for you 2024', une offre ouverte du 26 septembre au 17 octobre 2024 dans 19 pays.



A l'issue de cette opération, le 12 décembre, 1.992.976 nouvelles actions ont été émises, plus d'un salarié sur deux est actionnaire du groupe et la part du capital détenue par les salariés grâce aux programmes d'actionnariat est d'environ 7,9%.



Spie prévoit de mettre en oeuvre, début 2025, un programme de rachat d'actions qui permettra de compenser partiellement les impacts dilutifs induits par le programme existant d'actionnariat salarié et le plan d'intéressement à long terme.





