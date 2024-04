Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: obtient le label Diversité d'Actiris en Belgique information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale Spie Belgium, a obtenu le label Diversité d'Actiris pour la seconde fois.



Pour rappel, ce label récompense les organisations bruxelloises qui s'engagent dans un plan de deux ans et mettent en place des actions significatives pour promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de leur structure.



Concrètement, Spie Belgium a notamment mis en place des ateliers sur la diversité de genre organisés spécifiquement pour les membres de la direction ou encoredes formations dispensées aux équipes des ressources humaines pour les sensibiliser à l'intégration des collaborateurs en situation de handicap.



Spie a aussi introduit un programme de mentorat personnalisé destiné aux nouvelles recrues. La société propose aussi des actions sectorielles visant à susciter l'intérêt des jeunes filles pour les professions techniques.



'Chez SPIE Belgium, nous croyons fermement que la diversité et l'inclusion sont essentielles pour favoriser l'innovation, la créativité et la performance', conclut Annik Vandeputte, responsable du développement RH chez Spie Belgium.





