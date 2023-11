Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: objectif de croissance légèrement relevé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Spie ajuste ses objectifs annuels pour viser désormais une croissance organique supérieure à +7% (et non plus d'au moins +6%), avec une marge d'EBITA toujours attendue en hausse d'environ 30 points de base.



Sur les neufs premiers mois de l'année, l'EBITA du groupe de services multitechniques ressort en progression de 15% à 371,8 millions d'euros, soit une marge en amélioration de 30 points de base à 5,9%, aidé par un pricing power dans un contexte inflationniste.



La production de Spie s'est accrue de 8,4% à 6,26 milliards d'euros (+9,5% en organique), 'reflétant le besoin absolument essentiel pour ses solutions en matière de décarbonation dans tous les secteurs de l'économie', selon son PDG Gauthier Louette.





