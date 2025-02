Spie: nouveau directeur Grand Est chez Spie ICS information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 10:28









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale de services numériques de Spie, annonce la nomination d'Antoine Bardel au poste de directeur des activités Grand Est, zone s'étendant de Lille à Nice, rassemblant 800 collaborateurs et plus de 2.000 clients publics et privés.



Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de consolider la dynamique commerciale de Spie ICS sur la région, en s'appuyant sur le Cloud, la cybersécurité et l'infogérance globale, et orchestrera le développement de la communauté d'experts de la direction.



Antoine Bardel a rejoint Spie ICS en 2005 et y a occupé diverses responsabilités commerciales au sein de la direction d'activités Grand Est : ingénieur d'affaires, responsable de services et depuis 2015, directeur du département Méditerranée.





