Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: nouveau contrat pour le parc éolien de Saint-Nazaire information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Spie Industrie, filiale de Spie France, annonce qu'elle interviendra sur la maintenance électrique et mécanique de la sous-station offshore et des fondations des 80 éoliennes du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire.



Après avoir déjà réalisé avec succès la pré-maintenance à terre des éoliennes du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire jusqu'à leur installation en 2022, elle a en effet conclu un nouveau contrat de deux ans avec EDF Renouvelables.



Dans le cadre de ce nouveau contrat, ses équipes réaliseront notamment des inspections, des contrôles thermographiques, la maintenance préventive et la maintenance curative au niveau des plateformes et des tableaux électriques.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.27%