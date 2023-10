Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: nomination d'un DRH pour Spie ICS information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale française de services numériques du groupe Spie, annonce la nomination d'Olivier Sauerbach au poste de directeur des ressources humaines (DRH) et membre du comité de direction, nomination effective depuis le 1er août dernier.



Olivier Sauerbach a occupé différentes fonctions de management opérationnel et commercial chez Spie ICS avant de rejoindre les équipes ressources humaines en 2016 en tant que responsable ressources humaines de la direction d'activité Grand Est.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.44%