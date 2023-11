Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: nomination d'un directeur des M&A information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi la nomination de Péter Harbula en tant que directeur des fusions & acquisitions (M&A) au niveau du groupe, un poste qu'il endossera à compter du 23 octobre.



Cet ancien consultant de Deloitte, qui affiche une expérience de plus de 15 ans dans les M&A avec plus d'une centaine de transactions réalisées, mettra son expertise au profit de la stratégie d'acquisitions 'ciblée' de Spie, qui passe avant tout par le rachat de sociétés petites ou moyennes.



Après 15 ans passés chez Accor Services et Edenred, Péter Harbula avait pris le poste de directeur des fusions-acquisitions et des intégrations du groupe agricole Invivo.



Diplômé d'un master of sciences de l'Université Corvinus (Budapest) et d'un doctorat en sciences de gestion de l'Université de Paris II-Assas, il enseigne par ailleurs à HEC depuis 2007.



Dans le cadre de ses fonctions, Péter Harbula sera directement rattaché à Jérôme Vanhove, le directeur administratif et financier du groupe.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.61%