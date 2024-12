Spie: mise en service d'un dispositif incendie à Varsovie information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 15:29









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale polonaire SpieBuildingSolutions, a annoncé la mise en service d'un dispositif de protection incendie pour MercuryEngineering à Varsovie.



Le contrat prévoyait la conception, la livraison, l'installation et la mise en service d'un système d'alarme et de détection incendie, y compris un dispositif d'alerte sonore, pour un nouveau centre de données à Varsovie.



Le projet,dont la mise en oeuvre a duré deux ans, a débuté en 2022.



Le système mis en service assure la protection de l'infrastructure, utilisée par certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde.





