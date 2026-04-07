Spie met la main sur un acteur tchèque des salles propres
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 08:10
Prestataire expérimenté de solutions clés en main pour salles propres et leader établi sur le marché tchèque, Block accompagne des clients opérant dans des secteurs tels que la pharmacie, la biotechnologie, la santé, la microélectronique et l'optique.
Ce groupe fournit des services complets couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de la conception à la mise en oeuvre. Au titre de 2025, il a généré un chiffre d'affaires d'environ 50 MEUR et employait environ 160 professionnels en mars 2026.
En combinant leurs compétences, Spie estime qu'il pourra répondre à une base de clients plus large en Europe centrale et étendre davantage sa présence dans des segments en forte croissance tels que la pharmacie, la biotechnologie et la santé.
Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés. Spie prévoit de la finaliser au 2e trimestre 2026, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.
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