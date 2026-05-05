Spie maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, le titre gagne 2%
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 10:27
Selon l'analyste, cette croissance a été impactée par des perturbations climatiques temporaires en Allemagne et en Europe centrale.
Oddo BHF estime pour sa part que Spie a publié un chiffre d'affaires légèrement supérieur à ses attentes. Celui ci ressort à 2450.3 MEUR, Oddo BHF s'attendait à 2432 MEUR (différence de 0.7%).
"En France, l'activité à ptcc progresse de 0.6% ce qui est relativement satisfaisant après une année 2025 en repli de -1.6% et en dépit de la poursuite du ralentissement de la fibre optique et de l'attentisme des clients pour " building solution "" indique Oddo BHF.
"Un rattrapage progressif est attendu au cours des prochains trimestres, ce qui justifie le maintien des prévisions pour l'exercice 2026" indique Jefferies. "La vigueur des opérations de fusions-acquisitions devraient continuer à soutenir les prévisions".
La direction table toujours sur une forte croissance totale, portée par la croissance organique et les acquisitions ciblées (conversion : 5,1 %), ainsi que sur une poursuite de l'amélioration des marges (conversion : 7,8 %, 20 points de base).
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