Spie maintient ses objectifs annuels
31/10/2025 à 09:14

(AOF) - Spie a confirmé ses objectifs financiers pour 2025. Cependant, la production du génie électrique et mécanique, qui représente l'équivalent du chiffre d'affaires, a moins progressé que prévu au troisième trimestre. Elle est ressortie à 2,54 milliards d'euros, en croissance de 4,7% sur un an en données publiées et de 1,8% en données organiques. Les analystes s'attendaient à une production de 2,57 milliards d'euros pour la période, en croissance organique de 3%.

Sur les 9 premiers mois de l'année, Spie a déclaré une production consolidée de 7,52 milliards d'euros, en amélioration de 5,4% en données publiées et de 2,2% en données organiques par rapport à la période correspondante de 2024.

Côté perspectives, Spie vise pour 2025 une "forte croissance totale" qui porterait la production "bien au-dessus" de 10 milliards d'euros, et une "poursuite de l'expansion" du résultat opérationnel, appelé Ebita, qui pourrait atteindre au moins 7,6%. Avant cette publication trimestrielle, les analystes anticipaient une production de 10,47 milliards d'euros et une marge d'Ebita de 7,6% pour l'ensemble de l'exercice en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 9,9 Mds€ réalisé en France (34 %), en Allemagne (33 %), et Europe centrale (20 %), en France (34 %), dans le nord-ouest de l’Europe (8 %) puis dans les activités huile, gaz et nucléaire ;

- Diversité des clients dans les revenus : 33 % dans les villes intelligentes et réseaux, 21 % dans l’industrie, 17 % dans les réseaux énergétiques, 17 % dans le bâtiment et 12 % dans les réseaux télécom,

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- 3 engagements – résolution de défis techniquement complexes, offre des solution économiques en bas-carbone et partage des innovations avec les clients-,

- croissance, à la fois organique et externe, soutenue, l’Allemagne, la France et les Pays- Bas étant les 3 pays prioritaires,

- allocation du capital : retour aux actionnaires -dividendes et rachats d’actions, croissance externe sélective et maintien de la flexibilité financière,

- Capital éclaté hors les salariés (7,4 %) et les managers (2 %), Gauthier Louette, présidant le conseil de 12 administrateurs et assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- résistance aux cycles économiques via la diversité des activités -équilibre entre la Transmission et Distribution-, le focus sur la réhabilitation & la rénovation puis la récurrence des revenus, apportée par le poids de la maintenance (75 %),

- croissance externe visant des sociétés « bolt-on », concentrées sur l’Allemagne et les services à l’énergie et rapidement relutives sur le bénéfice,

- innovation : axée sur le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements), les plateformes d'hypervision…) générant environ 4 Mds€ de revenus ;

- Stratégie environnementale 2030 :

- réduction de 50 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 et de 55 % des indirectes,

- montée à 70 % de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et à 49 % de celle des produits éligibles à la taxonomie,

- 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone,

- stratégie de refinancement avec indexation sur 4 critères ESG pour 100 % de la dette ;

- Amélioration constante de la marge opérationnelle ;

- Situation financière maîtrisée : dette nette, donnant un effet de levier de 1,9 à fin juin et liquidités de 1,3 Md€.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Réalisation de l’ambition d’être n° 1 en Allemagne ;

- Reprise attendue au 2 nd semestre de l’activité en France, notamment en fibre optique, et de l’Europe centrale ;

- Après une avancée de 5,8 % des revenus et de 13,2 % du résultat d’exploitation à fin juin, anticipations 2025 : revenus supérieurs à 10 Mds€ et marge opérationnelle de 7,6 % au moins ;

- Plan 2025-28 : croissance annuelle du chiffre d’affaires de 7 à 9 %, dont 4 à 5 % apportés par les acquisitions autofinancées et un autofinancement libre supérieur à 2 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1 € et programme de rachats d’actions dans le cadre d’une politique de distribution de 40 % et acompte de 0,3 € sur le dividende 2025.



