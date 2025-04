Spie: le FCPE dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Spie for you, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 avril, le seuil de 10% des droits de vote de Spie et détenir 6,51% du capital et 10,27% des droits de vote du groupe de services multi-techniques.



Ce franchissement résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote de Spie. Au nom du FCPE, Amundi AM déclare envisager de poursuivre ses acquisitions d'actions, mais pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander de nomination.





