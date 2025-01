Spie: lancement du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Spie fait part de la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions annoncé le 12 décembre dernier, programme qui vise à compenser partiellement les impacts dilutifs de ses plans d'actionnariat salarié et d'incitation à long terme.



Le groupe de services multi-techniques a donc confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1.250.000 actions, sur une période s'étendant du 9 janvier au 28 février prochain.



Spie a l'intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées, ce qui compensera partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du plan d'actionnariat salarié Share for you 2024 et du plan d'intéressement à long terme.





Valeurs associées SPIE 29,82 EUR Euronext Paris +1,36%