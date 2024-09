Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: lancement d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie annonce le lancement de la huitième édition de son programme d'actionnariat salarié 'Share for You', pour permettre à nouveau à ses collaborateurs de 's'associer durablement à sa performance'.



Le prix de souscription a été fixé à 28,39 euros par action. La période de souscription se déroulera du 26 septembre au 17 octobre (inclus), le règlement-livraison de l'offre étant prévu le 12 décembre prochain.



Cette huitième édition depuis l'entrée en Bourse en 2015 est ouverte à plus de 49.000 salariés issus de 19 pays. Depuis décembre 2021, les salariés sont devenus les premiers actionnaires de Spie. Ils détenaient 7,1% du capital au 30 juin 2024.





