Spie lance un programme de rachat d'actions
Le groupe de services multi-techniques a confié ce jour à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1 250 000 actions, sur une période s'étendant de ce 9 mars au 30 avril 2026.
Spie a l'intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées, ce qui compensera partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du plan d'actionnariat salarié Share for you 2025 et du plan d'intéressement à long terme du groupe.
Ce programme de rachat d'actions est mis en oeuvre dans le cadre de la délégation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par cette AG.
Valeurs associées
|49,0200 EUR
|Euronext Paris
|+0,70%
