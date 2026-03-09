 Aller au contenu principal
Spie lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 08:38

Spie fait part de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions annoncé le 12 décembre dernier, programme qui vise à compenser partiellement les impacts dilutifs de ses plans d'actionnariat salarié et d'incitation à long terme.

Le groupe de services multi-techniques a confié ce jour à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1 250 000 actions, sur une période s'étendant de ce 9 mars au 30 avril 2026.

Spie a l'intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées, ce qui compensera partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du plan d'actionnariat salarié Share for you 2025 et du plan d'intéressement à long terme du groupe.

Ce programme de rachat d'actions est mis en oeuvre dans le cadre de la délégation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par cette AG.

