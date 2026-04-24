 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spie-La production en hausse de 1,7% au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 07:43

(Actualisé avec détails)

Spie SPIE.PA a fait état vendredi d'une hausse de 1,7% à taux de change constants de sa production au premier trimestre, à 2,45 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs annuels.

Citant la croissance de sa production en Allemagne, de 1,2%, et en Europe centrale, de 7,5%, la société spécialisée dans les services de génie, d’énergie et de communication relève que la croissance organique de la production, en recul de 0,9% sur le trimestre, a été impactée par des conditions météorologiques défavorables dans ces régions.

"Mais un rattrapage progressif est attendu au cours des prochains trimestres", mentionne cependant dans un communiqué Gauthier Louette, président-directeur général du groupe.

L'activité Global Services Energy de Spie affiche quant à elle un recul de 4,4% sur le trimestre, notamment impactée négativement par les effets de change.

Selon le groupe, les effets de change ont eu un impact marginal de -0,2% sur la production du premier trimestre.

Spie dit par ailleurs avoir entamé l'année 2026 avec un niveau particulièrement soutenu d’activité de croissance externe, annonçant quatre acquisitions représentant environ 667 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SPIE
45,720 EUR Euronext Paris -0,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le compagnon d'Agnès Lassalle, Stéphane Voirin, parle à des avocats au tribunal de Pau, le 21 avril 2026 ( AFP / Gaizka IROZ )
    Verdict attendu au procès de l'élève meurtrier de l'enseignante Agnès Lassalle
    information fournie par AFP 24.04.2026 07:56 

    Le procès de l'élève accusé d'avoir assassiné la professeure Agnès Lassalle, en 2023, s'achève vendredi devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques dont le verdict, attendu tard dans la soirée, devra trancher la question de sa responsabilité pénale. ... Lire la suite

  • Le logo Forvia, devant un des bâtiments du groupe (Crédit: / Adobe Stock)
    Forvia-CA -6,4% au T1 avec les changes et l'Asie, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 24.04.2026 07:56 

    (Actualisé avec précisions, téléconférence) Forvia FRVIA.PA a fait état vendredi d'une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause d'effets de changes défavorables et d'une baisse d'activité en Asie, mais a confirmé ses objectifs 2026 ... Lire la suite

  • Le logo de Spie
    Spie: La production en hausse de 1,7% au 1er trimestre, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 24.04.2026 07:53 

    Spie ‌a fait état vendredi ​d'une hausse de 1,7% à taux de change constants de sa ​production au premier trimestre, à 2,45 ​milliards d'euros, et ⁠a confirmé ses objectifs ‌annuels. Citant l'Allemagne et l'Europe centrale comme moteurs de croissance, ​la ‌société ... Lire la suite

  • L'actrice française Nathalie Baye au festival de Cannes, le 14 mai 2019 ( AFP / LOIC VENANCE )
    Dernier adieu à Nathalie Baye
    information fournie par AFP 24.04.2026 07:53 

    Le monde du cinéma et les admirateurs de l'actrice vont rendre vendredi à Paris un ultime hommage à Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, avant son inhumation "dans la stricte intimité". La cérémonie se tiendra à 10H30 dans l'église Saint-Sulpice, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank