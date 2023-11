Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: installe 2 stations hydrogène dans les Hauts-de-Seine information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale Spie Industrie participe, via un Groupement Momentané d'Entreprises, à la conception et à l'installation de deux stations de production et de distribution d'hydrogène renouvelable dans les Hauts-de-Seine pour la société de projet ' Vallée Sud Hydrogène ', composée d'Hynamics (filiale hydrogène d'EDF) et de Vallée Sud Mobilités.



Les deux stations développées permettront d'alimenter 30 bus gérés par Ile-de-France Mobilités et 27 bennes à ordures ménagères.



'Grâce à une capacité allant jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène produit et distribué par jour, ce projet contribue fortement à décarboner les mobilités du territoire', assure Spie.







