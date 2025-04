Spie: hausse de 8,5% de la production à 2 415 ME information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 08:05









(CercleFinance.com) - La production consolidée s'est élevée à 2 415,0 millions d'euros au premier trimestre 2025, en hausse de +8,5 % par rapport au premier trimestre 2024, incluant une contribution de +6,7 % des acquisitions récentes.



La production en France s'inscrit à 813,5 millions d'euros quasi stable (-0,8 %) par rapport au premier trimestre 2024. La contribution des acquisitions de 2024 (GIE Horus, Spefinox) s'est élevée à +1,4 %. La croissance organique s'est établie à -2,1 %.



Au premier trimestre 2025, l'Allemagne a enregistré une production en hausse de +27,2 %, à 789,7 millions d'euros. La contribution des acquisitions finalisées en 2024 (Robur, MBG, ICG, Otto LSE) s'est élevée à +19,9 %.



La production du segment North-Western Europe est ressortie à 511,4 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance de +8,3 %, dont +7,5 % de croissance organique.



En 2025, Spie vise une forte croissance totale, portant la production du Groupe bien au-dessus de la barre des 10 milliards d'euros, avec la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue et la poursuite de l'expansion de sa marge d'EBITA.





