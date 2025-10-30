SPIE France obtient le label Engagé RSE au niveau exemplaire
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 17:21
L'entreprise place la RSE au coeur de son modèle avec la stratégie 'La preuve par SPIE', articulée autour de six ambitions pour accroître la part de ses activités durables et renforcer ses pratiques responsables.
L'AFNOR a également reconnu les résultats concrets de SPIE en matière de réduction de ses émissions carbone et de formation via la SPIE Climate Academy. Selon Ingrid Jouve, directrice RSE, cette labellisation 'reconnaît l'impact concret de nos actions'.
Arnaud Tirmarche, directeur général, ajoute que la RSE constitue le socle commun de tous les plans stratégiques.
Valeurs associées
|45,3000 EUR
|Euronext Paris
|-2,41%
A lire aussi
-
Seize ans après le crash du vol Rio-Paris qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus , relaxés en première instance et jugés en appel pour homicides involontaires, se sont défendus cette semaine de toute responsabilité pénale. Le ... Lire la suite
-
Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite
-
Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer