Spie, Forvia, HRS... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Forvia
Forvia a annoncé son intention d'exercer une option qui va permettre le remboursement anticipé de 200 millions d'euros de ses obligations de 700 millions d'euros à échéance 2028 à taux de 3,75%. La date de remboursement a été fixée au 24 décembre et la date d'enregistrement au 23 décembre.
HRS, acteur européen des stations de ravitaillement en hydrogène annonce la levée d'un montant brut d'environ 8,5 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 27 novembre au 9 décembre 2025. A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) a porté sur plus de 3 millions d'actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,90 euro, soit un taux de souscription de 63,4%.
Spie a dévoilé le succès de son plan d'actionnariat salarié. La participation des collaborateurs a augmenté de manière significative avec près de 25 000 salariés originaires de 17 pays différents. Un an plus tôt, ils étaient 21 000 à y avoir participé. L'apport des collaborateurs dans le cadre de ce plan d'actionnariat salarié s'est élevé à 62 millions d'euros. La société a émis plus de 2,1 millions d'actions nouvelles et ses salariés ont bénéficié d'une décote de 20%.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer