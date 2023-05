Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: Fitch relève sa note à 'BB+' information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - Spie a fait savoir hier que Fitch Ratings avait relevé la note de défaut émetteur à long terme (IDR) de Spie, passant de 'BB' à 'BB+'. Les perspectives sont stables. Fitch a également relevé la note des instruments senior non garantis de SPIE à 'BB+' contre 'BB'. La note de recouvrement reste à 'RR4'.



'Ce relèvement reflète l'amélioration de la structure financière de SPIE, qui se situe confortablement dans la partie supérieure de la catégorie de notation 'BB'', indique la société.



La flexibilité financière accrue de SPIE est renforcée par le récent refinancement de ses obligations 2024, la réduction de la dette brute et la discipline financière en matière d'effet de levier, de rentabilité et de free cash-flow (FCF).



Fitch Ratings estime que SPIE donnera la priorité aux investissements sur sa croissance durable et maintiendra son niveau d'endettement en ligne avec son objectif, plutôt que des distributions excessives aux actionnaires ou des acquisitions agressives financées par la dette.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.14%