Spie: des capteurs pour surveiller des biens en Allemagne

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir été choisi afin de digitaliser la gestion technique des installations du groupe immobilier allemand Values Real Estate.



Le groupe d'ingénierie indique avoir développé une solution de surveillance de l'état des systèmes, dans laquelle des capteurs autonomes en énergie s'assurent du bon fonctionnement des installations techniques.



Ce dispositif est notamment utilisé depuis 2022 afin de surveiller le bon fonctionnement des installations d'un bien immobilier haut de gamme situé dans le centre de Berlin, explique Spie.



Avec cette technologie, le prestataire de services multi-techniques se dit en mesure de détecter d'éventuelles défaillances techniques à un stade précoce et d'identifier leurs causes avec précision, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des installations.



La solution est également utilisée avec succès dans d'autres biens immobiliers de Values Real Estate.





