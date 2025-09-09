Spie déploie un système pour sécuriser le métro lyonnais
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 12:05
Lancés fin 2023 les travaux d'installation permettront la transmission en temps réel des flux vidéo entre les rames, les quais et les postes de contrôle, renforçant la sécurité des voyageurs qui empruntent cette ligne majeure avec près de 260 000 voyages/jour.
SPIE CityNetworks, mandataire du groupement constitué avec Roiret Transport, assure l'intégration et le déploiement de cette solution qui équipe l'ensemble de la ligne A (26 rames au total), incluant les tunnels et l'atelier commun aux lignes A et B.
Valeurs associées
|48,6200 EUR
|Euronext Paris
|+0,70%
