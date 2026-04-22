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Spie décroche un nouveau contrat pluriannuel avec Johnson & Johnson
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:33

Le spécialiste européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a remporté un nouveau contrat pluriannuel auprès de Johnson & Johnson, acteur mondial de la santé.

Décroché à l'issue d'un appel d'offres international par sa division Building Solutions, ce contrat, renouvelable pour une durée de trois ans, porte sur des prestations de facility management technique sur trois sites situés en Belgique et aux Pays-Bas, évoluant dans un environnement hautement réglementé.

Ce renouvellement illustre la solidité d'un partenariat engagé depuis plusieurs décennies et met en avant le savoir-faire et la fiabilité de Spie. Il reflète également une vision commune de long terme, axée sur l'innovation, l'optimisation des processus et le développement de nouvelles installations

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