Spie décroche un nouveau contrat pluriannuel avec Johnson & Johnson
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:33
Décroché à l'issue d'un appel d'offres international par sa division Building Solutions, ce contrat, renouvelable pour une durée de trois ans, porte sur des prestations de facility management technique sur trois sites situés en Belgique et aux Pays-Bas, évoluant dans un environnement hautement réglementé.
Ce renouvellement illustre la solidité d'un partenariat engagé depuis plusieurs décennies et met en avant le savoir-faire et la fiabilité de Spie. Il reflète également une vision commune de long terme, axée sur l'innovation, l'optimisation des processus et le développement de nouvelles installations
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