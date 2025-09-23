SPIE décroche un contrat de cryogénie avec EDF pour le parc nucléaire
23/09/2025
Depuis mars 2025, SPIE Nucléaire intervient sur les circuits des réacteurs à eau pressurisée de 900, 1300 et 1450 MW. Cette expertise contribue à la fiabilité et à la continuité des opérations de maintenance.
Le système développé combine thermographie et contrôle acoustique pour surveiller en temps réel la tenue du bouchon de glace, renforçant sécurité et efficacité.
