Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: croissance de près de 12% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Spie fait part d'une production du premier trimestre 2024 en hausse de 11,6% à près de 2,23 milliards d'euros, dont une croissance organique de 6,2% (après +10,9% de croissance organique au premier trimestre 2023).



'Les services multi-techniques à haute valeur ajoutée sont soutenus par l'évolution du mix énergétique, la décarbonation et l'électrification de l'industrie, la mobilité bas carbone, l'efficacité énergétique et la smart city', souligne son PDG Gauthier Louette.



Spie confirme viser en 2024 une poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023, et de la progression de la marge d'EBITA, ainsi qu'un taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40% du résultat net ajusté part du groupe.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.06%