Spie: contrat pour un parc éolien offshore en mer Baltique information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 12:10









(Zonebourse.com) - SPIE Global Services Energy annonce que sa filiale SPIE Wind Connect a conclu un second contrat avec l'entrepreneur maritime Van Oord.



Ce projet concerne le raccordement au réseau et les tests de 21 câbles inter-réseaux de 66 kV pour le parc éolien offshore Windanker de 315 MW, situé en mer Baltique allemande.



Les travaux débuteront au quatrième trimestre 2025 pour s'achever au deuxième trimestre 2026, avec la mise en service complète du parc prévue la même année, permettant d'alimenter 315 000 foyers en énergie renouvelable.



Sam Dowey, directeur général de SPIE Wind Connect, indique que ce contrat consolide la relation de longue date avec Van Oord, partenaire clé de l'activité offshore.





Valeurs associées SPIE 46,3800 EUR Euronext Paris -0,51%