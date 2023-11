Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat de maintenance renouvelé avec le réacteur Iter information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mardi le renouvellement de son contrat de maintenance conclu avec le projet de réacteur de recherche civil à fusion nucléaire Iter.



Le groupe d'ingénierie indique que deux de ses filiales vont prendre en charge la maintenance multi-technique du site de Cadarache (Bouches-du-Rhône), soit l'ensemble des bâtiments nucléaires, industriels et tertiaires.



A partir du 1er décembre, ce sont une une quarantaine de collaborateurs de Spie Nucléaire et Spie Facilities qui seront ainsi mobilisés sur 70 bâtiments pour une superficie totale de 140.000 m2, soit trois fois plus qu'au début de la collaboration en 2018.



Ce nouveau contrat d'une durée de quatre ans et demi pourrait être renouvelé deux fois pour un an.



Issu d'une coopération internationale, le projet Iter est conçu pour étudier la fusion nucléaire à l'échelle industrielle en tant que source d'énergie décarbonée.





