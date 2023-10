Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat dans la mobilité électrique en Belgique information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 16:38









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir remporte un contrat dans la mobilité électrique auprès d'Electra, une entreprise belge spécialisée dans l'exploitation de stations de recharge rapide.



Le groupe d'ingénierie précise que ce projet porte sur l'installation de 21 sites équipés de trois à six bornes rapides, accessibles à tous les conducteurs, dans l'ensemble de la Belgique.



Au-delà de l'installation des bornes, Spie prendra aussi en charge les aspects liés gestion intelligente de l'énergie et les activités de maintenance, rappelant que cette dernière représente 20% de l'investissement pour un projet d'électrification.



Electra affiche l'ambition de devenir numéro un de la mobilité verte en Belgique et au Luxembourg en déployant 250 stations de recharge d'ici à 2030.



Les premiers travaux liés au projet avec Spie ont débuté au mois de septembre.





