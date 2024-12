Spie: contrat d'éclairage avec Gournay-sur-Marne information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Spie indique que sa filiale Spie CityNetworks a rénové le parc d'éclairage public de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), permettant à la ville de réduire de 70% les consommations d'énergie et de diviser par huit l'impact carbone de son parc d'éclairage public.



La mairie ayant choisi l'éclairage LED, solution offrant une bonne puissance lumineuse tout en étant très peu énergivore et réduisant significativement ses coûts de maintenance, Spie CityNetworks s'est chargé de l'installation de plus de 1.000 points lumineux.



En outre, Gournay a choisi de se munir d'un système de gestion intelligent, qui permet de piloter à distance et en temps réel chaque point lumineux en fonction des besoins. Spie CityNetworks assurera la maintenance des installations pour les neuf années à venir.





