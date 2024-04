Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: contrat d'assistance pour une ferme pilote d'éoliennes information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 15:24









(CercleFinance.com) - Spie Industrie annonce la signature, en tant que mandataire d'un groupement avec Valemo et Services Voltige, d'un contrat d'assistance à la maintenance offshore pour Provence Grand Large (PGL), la première ferme pilote d'éoliennes en mer flottantes en France.



Les trois entreprises partenaires assureront des services pendant les phases d'installation préparatoires et d'exploitation de ce projet. Portée par EDF Renouvelables et ses partenaires, cette ferme pilote sera mise en service à la rentrée 2024.



Composée de trois éoliennes d'une puissance individuelle de 8,4 mégawatts, Provence Grand Large est située à 17 km au large du Golfe de Fos. Elle permettra la production de l'équivalent de la consommation annuelle de 45.000 personnes.





