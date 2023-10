Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: collaboration renforcée avec le néerlandais MCS information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 15:54









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi qu'il allait renforcer sa collaboration avec le néerlandais MCS dans le domaine des réseaux LTE et 5G privés.



Le groupe d'ingénierie français explique qu'il va proposer avec MCS une solution de réseau LTE privé tout-en-un pour les besoins de communication et de connectivité des entreprises, sans l'influence de sources d'interférence externes.



Les deux partenaires travaillaient déjà ensemble afin de fournir des réseaux privés à des clients dans des secteurs tels que la santé, l'administration et l'industrie.



Du côté de Spie, cette collaboration doit permettre d'élargir l'offre de services en proposant des solutions de bout en bout pour les équipements IoT (Internet des objets), la connectivité mobile et les systèmes de sécurité.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.54%