Spie: choisi pour une ligne de métro automatisée à Nuremberg

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé mardi avoir été choisi pour équiper le nouveau tronçon d'une ligne de métro entièrement automatisée en Allemagne, dans la ville de Nuremberg.



Le prestataire de services multi-techniques indique qu'il a été choisi pour installer les systèmes électrotechniques du nouveau tronçon, ainsi que deux nouvelles stations et une infrastructure de stationnement sur une longueur totale de 3,5 kilomètres environ.



Spie souligne que les installations électriques nécessaires comprennent tous les travaux électriques, ainsi que les opérations de pose, de montage et de raccordement.



Outre l'installation de 1300 luminaires environ, l'entreprise va également déployer les systèmes de détection d'incendie ainsi que les équipements de réseau et de télécommunications du projet.



Les travaux ont commencé au mois de juin en vue d'une mise en oeuvre prévue à l'automne 2025.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.29%