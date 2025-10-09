SPIE choisi pour déployer des bornes électriques dans les Pyrénées-Atlantiques
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 14:15
SPIE assurera la conception, l'installation, la mise en service et la maintenance du réseau, financé sans investissement public grâce à son partenaire FLASH.
Les bornes offriront des puissances de 22 à 300 kW pour répondre aux différents usages. Les premières mises en service sont prévues dès janvier 2026, avec une première phase de déploiement achevée d'ici 2028.
Marie-Pierre Maccario, directrice du projet, souligne que cette opération 'contribue à la décarbonation de la mobilité tout en renforçant le rayonnement économique du département'.
Valeurs associées
|46,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,83%
