 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 090,67
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SPIE choisi pour déployer des bornes électriques dans les Pyrénées-Atlantiques
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 14:15

SPIE annonce que sa filiale SPIE CityNetworks a été sélectionnée, en partenariat avec l'investisseur FLASH, par le Syndicat Territoire d'Énergie Pyrénées-Atlantiques pour déployer le réseau public de recharge Oscéa 64. Le projet prévoit l'installation de 658 points de charge dans 138 communes, portant à plus de 900 le nombre total de bornes disponibles, incluant les 250 existantes du réseau MobiVE.

SPIE assurera la conception, l'installation, la mise en service et la maintenance du réseau, financé sans investissement public grâce à son partenaire FLASH.

Les bornes offriront des puissances de 22 à 300 kW pour répondre aux différents usages. Les premières mises en service sont prévues dès janvier 2026, avec une première phase de déploiement achevée d'ici 2028.

Marie-Pierre Maccario, directrice du projet, souligne que cette opération 'contribue à la décarbonation de la mobilité tout en renforçant le rayonnement économique du département'.

Valeurs associées

SPIE
46,7000 EUR Euronext Paris +1,83%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank