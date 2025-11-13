SPIE Building Solutions a signé un accord de coopération avec Żabka

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Bourse de New York évoluait en baisse jeudi, alors que les investisseurs assimilent la résolution de la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des Etats-Unis, qui avait notamment suspendu la publication de statistiques économiques clés. Vers 14H50 GMT, ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•13.11.2025•15:52•
Malgré les réformes récentes du diagnostic de performance énergétique (DPE), les passoires énergétiques représentent encore 12,7% des résidences principales en France. Ces logements très énergivores, classés F ou G au DPE, représentent 14,4% du parc total de logements ...
La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, le soulagement avec la fin du "shutdown" aux Etats-Unis laissant place désormais à une certaine prudence avant la publication des premiers indicateurs officiels outre-Atlantique. Dans les premiers échanges, ...
Des chauffeurs remplacés par des voitures autonomes chez Uber ou Lyft ? Les deux plateformes de VTC travaillent à l'intégration progressive de la conduite autonome, en multipliant les partenariats, mais avancent prudemment face à des consommateurs attachés à la ...
