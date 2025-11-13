information fournie par Reuters • 13/11/2025 à 15:15

SPIE Building Solutions a signé un accord de coopération avec Żabka

Spie SA SPIE.PA :

* SPIE BUILDING SOLUTIONS A SIGNÉ UN ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LA CHAÎNE DE MAGASINS ŻABKA

* CE PARTENARIAT PORTE SUR L'ASSISTANCE ET LA MAINTENANCE TECHNIQUE DE PLUS DE 3 000 MAGASINS D’ALIMENTATION

(Rédaction de Gdansk)