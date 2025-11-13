 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 262,11
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SPIE Building Solutions a signé un accord de coopération avec Żabka
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:15

Spie SA SPIE.PA :

* SPIE BUILDING SOLUTIONS A SIGNÉ UN ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LA CHAÎNE DE MAGASINS ŻABKA

* CE PARTENARIAT PORTE SUR L'ASSISTANCE ET LA MAINTENANCE TECHNIQUE DE PLUS DE 3 000 MAGASINS D’ALIMENTATION

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SPIE
43,3200 EUR Euronext Paris +1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank