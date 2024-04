Spie affiche une croissance interne de 6,2% au premier trimestre

(AOF) - La production consolidée de Spie s'est élevée à 2,23 milliards d'euros au premier trimestre 2024, en hausse de 11,6%. La croissance organique est ressortie à 6,2% (croissance organique de 10,9% au premier trimestre 2023). La contribution des acquisitions a représenté un impact positif de 5,1% et l’effet de change a été positif à hauteur de 0,3%.

"Cette forte performance enregistrée au premier trimestre renforce notre confiance pour atteindre nos objectifs en 2024," a commenté Gauthier Louette, PDG du spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications.

Cette année, Spie prévoit toujours la poursuite de la croissance organique, mais à un rythme inférieur à celui de 2023 et la poursuite de la progression de la marge d'Ebita. Le groupe va également continuer de mettre en œuvre une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on. Le taux de distribution du dividende proposé est maintenu autour de 40% du résultat net ajusté, part du groupe.

