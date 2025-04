Spie: acquisition de LTEC Group en Pologne information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord pour acquérir LTEC Group, un intégrateur de solutions d'automatisation et de gestion des bâtiments en Pologne, ayant généré environ 19 millions d'euros de revenus en 2024 et employant environ 75 professionnels.



'Cette acquisition nous permet d'offrir une gamme plus large de services avancés et complémentaires et d'étendre davantage notre position sur le marché polonais des building solutions', explique Łukasz Nowiński, CEO de Spie Polska.



Le groupe de services multitechniques prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre 2025, sous réserve des conditions habituelles, y compris l'approbation de l'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs.





