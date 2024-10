Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: acquisition de 88 % de Spefinox information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Spie annonce l'acquisition de 88 % de Spefinox, un expert des process industriels dédiés aux secteurs de l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmacie.



La société Spefinox conçoit et réalise des équipements dédiés aux process industriels. Grâce à cette acquisition, Spie renforce son pôle d'expertise dédié aux process industriels des secteurs de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de la pharmacie au sein de sa filiale française Spie Industrie. Spefinox a généré en 2023 une production de 6,6 millions d'euros.



Frédéric Toussaint, directeur général de Spie Industrie, a déclaré : ' Grâce à l'expertise pointue de ses collaborateurs dans le domaine des process industriels, Spefinox dispose d'un savoir-faire reconnu et d'une base de clientèle solide et récurrente.





