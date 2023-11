Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: acquisition dans les réseaux électriques aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé vendredi la poursuite de sa stratégie d'acquisitions ciblées avec la signature d'un accord portant sur le rachat de l'activité de réseaux électriques ('grid') du groupe Strukton aux Pays-Bas.



Avec cette opération, le groupe d'ingénierie français dit vouloir continuer de consolider ses positions sur le marché de l'énergie en plein essor aux Pays-Bas.



L'entité rachetée s'est spécialisée dans les services d'installation, d'extension et de rénovation de sous-stations à haute tension et d'infrastructures à moyenne tension.



Elle propose aussi des activités de services et de maintenance qui incluent des inspections, de la maintenance et une assistance 24/7.



Avec ses 115 collaborateurs la filiale de Strukton a généré près de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 'avec une bonne rentabilité', précise Spie dans un communiqué.



La transaction - dont le montant n'a pas été spécifié - devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.91%