Spie a signé un nouveau contrat de maintenance avec Hutchison Ports ECT
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:07

Spie a signé un nouveau contrat de maintenance de trois ans avec Hutchison Ports ECT (HPECT), avec une option de prolongation de deux années supplémentaires.

Le contrat couvre l'ensemble des activités de maintenance électrique des terminaux ECT Delta et Euromax du parc industriel Maasvlakte.

Spie va également installer sept aires de recharge pour véhicules électriques afin d'accompagner la transition énergétique au sein de la zone portuaire.

Ces installations sont destinées aux voitures électriques des employés et la flotte de véhicules utilitaires moyens, avec des capacités de recharge allant jusqu'à 300 kW.

Spie assurera la distribution complète d'énergie et la configuration technique de chaque zone de recharge.

Le parc industriel Maasvlakte est une vaste extension artificielle du port de Rotterdam aux Pays-Bas, bâtie sur des terres gagnées sur la Mer du Nord. Il s'agit de l'un des sites logistiques et industriels les plus importants d'Europe.

