Spie a signé un nouveau contrat de maintenance avec Hutchison Ports ECT
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:07
Le contrat couvre l'ensemble des activités de maintenance électrique des terminaux ECT Delta et Euromax du parc industriel Maasvlakte.
Spie va également installer sept aires de recharge pour véhicules électriques afin d'accompagner la transition énergétique au sein de la zone portuaire.
Ces installations sont destinées aux voitures électriques des employés et la flotte de véhicules utilitaires moyens, avec des capacités de recharge allant jusqu'à 300 kW.
Spie assurera la distribution complète d'énergie et la configuration technique de chaque zone de recharge.
Le parc industriel Maasvlakte est une vaste extension artificielle du port de Rotterdam aux Pays-Bas, bâtie sur des terres gagnées sur la Mer du Nord. Il s'agit de l'un des sites logistiques et industriels les plus importants d'Europe.
Valeurs associées
|51,350 EUR
|Euronext Paris
|+0,29%
A lire aussi
-
La BCE inflige une amende de 12,2 millions d'euros à JPMorgan pour déclaration erronée des exigences en matière de fonds propres
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La Banque centrale européenne a infligé une amende de 12,18 millions d'euros (14,32 millions ... Lire la suite
-
Les sept personnes interpellées mardi dans plusieurs départements, dont le Rhône, dans le cadre de l'enquête sur l'agression mortelle de Quentin Deranque à Lyon devaient être mises en examen jeudi pour "homicide volontaire", a annoncé le procureur de la République ... Lire la suite
-
Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé jeudi des prévisions modestes pour 2026 et dit viser un Ebitda consolidé de 490 à 530 millions d'euros et un chiffre d’affaires consolidé de 740 à 780 millions d'euros, après avoir publié ses résultats annuels en ... Lire la suite
-
Le navire océanographique Le Pourquoi pas? de l'Ifremer doit quitter Brest vendredi pour aller recenser, avec une quarantaine de scientifiques et deux sous-marins, les sites hydrothermaux dans les grands fonds marins de l'océan Atlantique. Menée dans le cadre d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer