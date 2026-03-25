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SPIE a signé un accord pour acquérir SGS Industry Services
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 18:06

SPIE SPIE.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord pour l'acquisition de SGS Industrial Services Group, basé en Allemagne.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin juin 2026, selon un communiqué.

Le groupe français a déclaré que l'acquisition sera autofinancée, tandis que le montant n'a pas été précisé.

SPIE a déclaré que le multiple d'EBITA de la transaction est "high single-digit", et que l'opération devrait entraîner une relution du BPA ajusté dès la première année de consolidation.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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