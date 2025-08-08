Spero Therapeutics Inc devrait afficher une perte de 38 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Spero Therapeutics Inc SPRO.OQ SPRO.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Spero Therapeutics Inc est une perte de 38 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est 1 "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucune "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Spero Therapeutics Inc est de 5,00 $, soit environ 56,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,17 $

