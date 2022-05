Spartoo signe un contrat d'exclusivité pour le développement de la marque Aldo en France

• Spartoo devient le master franchisé exclusif de la marque Aldo en France



Michel Fahmy, Vice-Président d’ALDO Group International, déclare : « La France, comme destination mondiale de la mode, a toujours été un marché stratégique, et le fait qu'un partenaire aussi solide et innovant se joigne à notre marque est un signe de la position unique et de la force d'ALDO sur le marché mondial de la chaussure et du sac à main. Nous sommes ravis de travailler avec Spartoo et sommes enthousiastes quant à nos projets de croissance sur le marché. »



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, conclut : « Nous remercions ALDO pour leur confiance et sommes heureux de nous associer à une marque emblématique partageant nos valeurs, notamment sociétale et environnementale. Cet accord a été rendu possible par le positionnement d’acteur omnicanal que nous cultivons sur le marché français sur plus de 16 marques propriétaires, atout déterminant de fidélisation de la clientèle et de génération de ventes additionnelles. Avec cette association, Spartoo démontre une nouvelle fois tout le savoir-faire technologique développé au fil des années et que nous avons choisi d’internaliser. »



