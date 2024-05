Spartoo réaffirme la qualité de son service client en enregistrant d’excellentes notations sur ses principaux marchés en Europe

Grenoble, France, le 29 mai 2024 – 18h00 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, se démarque à nouveau sur le marché avec d’excellentes notations sur Trustpilot, supérieures à 4 sur 5 dans plusieurs pays européens.



« Nous sommes particulièrement fiers de ces excellentes notes attribuées par les consommateurs. Une note qui récompense, encore une fois, la qualité et le savoir-faire de Spartoo qui place, depuis sa création en 2006, le consommateur au cœur de sa stratégie de vente. Cette stratégie orientée client représente un travail de chaque instant pour nos collaborateurs et ce, peu importe l’étape du parcours d’achat. Ce score vient récompenser l’engagement et l’implication de tous les collaborateurs, et plus particulièrement les salariés du service client que je remercie pour la qualité de leur travail, leur patience et leurs conseils toujours pertinents.

Cette note est tout à fait représentative de nos efforts et nous incite plus que jamais, chacun à notre échelle, à faire perdurer la qualité et le savoir-faire de Spartoo », se réjouit Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo.



